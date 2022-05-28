Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Сегодня, 14:45
Талантливый художник, называющий себя Gesichtermix, объединяет лица знаменитостей. В итоге получаются потрясающие миксы, на которых вполне узнаваемы все "доноры".
1. Хавьер Бардем + Киану Ривз = Кивьер Баривз
2. Чарли Шин + Эштон Кутчер = Эшли Кушин
3. Барак Обама + Владимир Путин = Владрак Обутин
4. Рианна + Кэти Перри = Кэтианна
5. Арнольд Шварценеггер + Сильвестр Сталлоне = Арнестр Сталнеггер
6. Джонни Депп + Николя Саркози = Джоля Депози
7. Джордж Клуни + Том Хэнкс = Джорм Клункс
8. Шон Пенн + Леонардо Ди Каприо = Леон Пенаприо
9. Роберт Дауни + Робби Уильямс = Роб Дауямс
10. Том Круз + Джон Траволта = Тожон Круволта
11. Ангела Меркель + Барак Обама = Анрак Мерама
12. Джастин Тимберлэйк + Джастин Бибер = Джастин Бибелэйк
13. Сандра Буллок + Джессика Альба = Джендра Бульба
14. Робин Уильямс + Брендан Фрейзер = Бренби Уильзер
15. Роберт Де Ниро + Кевин Спейси = Ровин Дейси
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По материалам: Юмор