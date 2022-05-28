Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей

Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей

Талантливый художник, называющий себя Gesichtermix, объединяет лица знаменитостей. В итоге получаются потрясающие миксы, на которых вполне узнаваемы все "доноры".

1. Хавьер Бардем + Киану Ривз = Кивьер Баривз

2. Чарли Шин + Эштон Кутчер = Эшли Кушин

3. Барак Обама + Владимир Путин = Владрак Обутин

4. Рианна + Кэти Перри = Кэтианна

5. Арнольд Шварценеггер + Сильвестр Сталлоне = Арнестр Сталнеггер

6. Джонни Депп + Николя Саркози = Джоля Депози

7. Джордж Клуни + Том Хэнкс = Джорм Клункс

8. Шон Пенн + Леонардо Ди Каприо = Леон Пенаприо

9. Роберт Дауни + Робби Уильямс = Роб Дауямс

10. Том Круз + Джон Траволта = Тожон Круволта

11. Ангела Меркель + Барак Обама = Анрак Мерама

12. Джастин Тимберлэйк + Джастин Бибер = Джастин Бибелэйк

13. Сандра Буллок + Джессика Альба = Джендра Бульба

14. Робин Уильямс + Брендан Фрейзер = Бренби Уильзер

15. Роберт Де Ниро + Кевин Спейси = Ровин Дейси

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях
Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях
Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на Xbox One
Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет
Дочь Ренаты Литвиновой будет швеей
Дочь Ренаты Литвиновой будет швеей
Мария Шукшина получила страшное послание от матери
Мария Шукшина получила страшное послание от матери
Критик прошелся по Максиму Галкину
Критик прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S,
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass
Елена Малышева с трудом передвигается
Елена Малышева с трудом передвигается
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Бари Алибасов женился на молодой помощнице

Топ на сегодня

Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер
Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро

Еще по теме

Барак Обама наградил Тома Хэнкса, Роберта Де Ниро, Билла Гейтса и других Медалью Свободы
«Неловко получилось»: Обама назвал Ди Каприо сумасшедшим
73-летний Роберт Де Ниро стал лицом модного итальянского бренда
Названы имена претендентов на награду People’s Choice Awards