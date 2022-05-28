Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей

Талантливый художник, называющий себя Gesichtermix, объединяет лица знаменитостей. В итоге получаются потрясающие миксы, на которых вполне узнаваемы все "доноры".

1. Хавьер Бардем + Киану Ривз = Кивьер Баривз

2. Чарли Шин + Эштон Кутчер = Эшли Кушин

3. Барак Обама + Владимир Путин = Владрак Обутин

4. Рианна + Кэти Перри = Кэтианна

5. Арнольд Шварценеггер + Сильвестр Сталлоне = Арнестр Сталнеггер

6. Джонни Депп + Николя Саркози = Джоля Депози

7. Джордж Клуни + Том Хэнкс = Джорм Клункс

8. Шон Пенн + Леонардо Ди Каприо = Леон Пенаприо

9. Роберт Дауни + Робби Уильямс = Роб Дауямс

10. Том Круз + Джон Траволта = Тожон Круволта

11. Ангела Меркель + Барак Обама = Анрак Мерама

12. Джастин Тимберлэйк + Джастин Бибер = Джастин Бибелэйк

13. Сандра Буллок + Джессика Альба = Джендра Бульба

14. Робин Уильямс + Брендан Фрейзер = Бренби Уильзер

15. Роберт Де Ниро + Кевин Спейси = Ровин Дейси

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