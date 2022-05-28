Елена Малышева с трудом передвигается

Ведущая Елена Малышева пожаловалась на свое самочувствие. Еще недавно Елена Малышева ездила в Узбекистан и делилась с поклонниками яркими впечатлениями о путешествии. Однако вскоре по приезде Елена Васильевна призналась, что ей неожиданно стало плохо. В начале мая Елена Малышева была в отпуске и чувствовала себя прекрасно. «Ташкент нас окутал гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским. Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей — я советую вам поехать в Узбекистан», — писала 61-летняя ведущая.Елена Малышева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вернувшись из колоритной страны, звезда на некоторое время пропала с радаров. Но на днях вышла на связь и заявила, что у нее появились проблемы со здоровьем. «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь... А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так», — сетует Малышева. Видимо, теледива решила не пускать на самотек информацию о своем здоровье и решила разъяснить все сама. Недавно ведущей передачи «Жить здорово!» на Первом не понравилось, как публика говорила о коллеге Валдисе Пельше. Так, в Сети появились сообщения о том, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем. «Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все что писали про меня за последнюю неделю — ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать, как врач и друг Валдиса, все, что про него написали — ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына», — заявила Малышева.