Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой

Режиссер и актер Федор Бондарчук обидел известную артистку. Артист впервые рассказал о конфликте с Оксаной Фандерой. Он несколько раз пытался заманить детей звезды Ивана и Лизу в свои проекты, но всегда получал отказ. Режиссер вспомнил, как он впервые позвонил позвонил матери Ивана и Елизаветы Янковских. «Говорю ей: «Оксана, дети снимаются?». Она в ответ: «Нет, не звони мне больше никогда», — рассказал Федор Бондарчук в эфире своего проекта «Кино в деталях», где его гостьей стала актриса Елизавета Янковская. По словам Бондарчука, он не успокоился. Прошло время, и он снова позвонил. «Скажи, пожалуйста, сейчас время пришло? Они уже учатся, есть предложения». И снова отказ. С Филиппом, их отцом, тоже бесполезно разговаривать. Потом у Вани картина появляется. Оксана говорит: «Это все не то. Не из нашего плана», — вспомнил Федор Бондарчук.Федор Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Иван и Елизавета Янковские сегодня уже достаточно известные актеры. У них много предложений в кино. Кстати, дебютную работу Елизаветы уже высоко оценило иностранное жюри. Внучка легендарного актера получила престижный приз на американском кинофестивале South by Southwest в Техасе за фильм «Ника», что стало несколько неожиданно в свете сложившейся сложной обстановки в нашей стране и мире. Жюри отметило прекрасную игру россиянки и вручило ей специальную награду. Известно, что картина, рассказывающая о яркой, но очень скоротечной жизни Ники Турбиной, стала дебютом Янковской в большом кино. Вместе с ней в фильме снялись Анна Михалкова и Вита Корниенко. А вот пробоваться в «Топи» актриса в свое время не стала, потому что там уже был задействован ее брат Иван Янковский и она посчитала нетактичным вмешиваться в его проект.