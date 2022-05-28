Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет эксклюзивом Xbox
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Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет эксклюзивом Xbox

Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет эксклюзивом Xbox


В 2021 году студия MachineGames анонсировала игру про Индиана Джонса, которая основана на оригинальной истории Тодда Говарда. После анонса официальной информации о проекте не появлялось, на данный момент нет точных данных даже о списке платформ, для которых игра разрабатывается.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках последнего выпуска подкаста Rand’s Thor 19 заявил, что игра про Индиана Джонса разрабатывается для всех актуальных игровых платформ — то есть ее релиз запланирован на Xbox, Playstation и PC. Выйдет ли игра только на новом поколении консолей — не уточняется.


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Стоит напомнить, что анонс игры про Индиана Джонса от MachineGames состоялся незадолго до того, как была официально закрыта сделка между Microsoft и Bethesda. Вероятно, соглашение на разработку игры было подписано еще до того, как Microsoft начала принимать решения о будущих проектах студий Bethesda.

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По материалам: newxboxone

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