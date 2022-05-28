Канны-2022: беременная Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление"
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Канны-2022: беременная Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление"

Канны-2022: беременная Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление"

В рамках Каннского кинофестиваля 27 мая прошла премьера фильма "Появление" (Showing up) Келли Райхардт. Ее посетила исполнительница главной роли Мишель Уильямс, которая сейчас ждет ребенка от своего мужа, режиссера Томаса Кейла.


Напомним, что супруги уже воспитывают общего сына Харта, который появился на свет в 2020 году. У Мишель Уильямс также есть 16-летняя дочь Матильда от Хита Леджера.



На следующий день, 28 мая, состоялся фотоколл фильма, на котором Мишель предстала в новом образе.




"Появление" — уже четвертая совместная работа Райхардт и Уильямс. В картине актриса играет скульптора Лиззи, которая вдохновляется отношениями со своей семьей и друзьями для создания будущей выставки.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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