Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня
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Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня

Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня


Еще несколько месяцев назад разработчики Knockout City объявили о планах перевести проект на условно-бесплатную модель распространения. Изначально игра выпускалась издательством Electronic Arts и была платной, но к ней имели доступ с первого дня подписчики EA Play. Теперь разработчики переходят на полностью бесплатную модель распространения Knockout City, при этом они сами будут распространять проект.

Переходит на бесплатную модель распространения игра Knockout City со стартом 6 сезона, который начнется 1 июня. Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики приурочили к скорому старту нового сезона.


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Напомним, что Knockout City — это соревновательная игра, которая представляет собой аналог «вышибал».

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По материалам: newxboxone

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