Контролирующим должников лицам предложили разрешить участие в рассмотрении дел о банкротстве

19:30 Автор: Виктория Карташева

Законопроект: № 132289-8

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет контролирующим должника лицам по ходатайствам принимать участие в рассмотрении дела о банкротстве.

В ноябре прошлого года Конституционный суд России признал неконституционными статью 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 34 закона «О несостоятельности (банкротстве)», в той мере, в какой они не позволяют привлеченному к субсидиарной ответственности обжаловать судебные акты, принятые без его участия, о включении требований в реестр за тот период, когда он был контролирующим лицом должника.

В КС подчеркнули, что отсутствие возможности такого обжалования, в том числе, увеличивает риск принятия произвольное решение в части размера требований кредиторов, поскольку доводы такого лица остаются без внимания.





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В связи с этим, законопроект, в частности, устанавливает, что на основании мотивированного ходатайства контролирующего должника лица, то есть человека или компании, которые стоят за должником и имеют право отвечать по его долгам перед кредиторами, суд может вынести определение о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротстве.

При этом само ходатайство об участии в деле о банкротстве не является признанием вины в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения к ответственности, следует из документа.

Помимо этого, проект закона разрешает лица, которых привлекли к субсидиарной ответственности, участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении и других вопросов, если они могут повлиять на привлечение его к ответственности и ее размер.

В марте вступил в силу закон, согласно которому, собственник имущества автономного учреждения будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам этого учреждения в случае его ликвидации. Ранее собственник имущества бюджетного учреждения нес ответственность по его обязательствам только в случае причинения вреда гражданам.

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