Контролирующим должников лицам предложили разрешить участие в рассмотрении дел о банкротстве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Контролирующим должников лицам предложили разрешить участие в рассмотрении дел о банкротстве

Контролирующим должников лицам предложили разрешить участие в рассмотрении дел о банкротстве

Контролирующим должников лицам предложили разрешить участие в рассмотрении дел о банкротстве

19:30  Автор: Виктория Карташева


Законопроект: № 132289-8



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет контролирующим должника лицам по ходатайствам принимать участие в рассмотрении дела о банкротстве. 

В ноябре прошлого года Конституционный суд России признал неконституционными статью 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 34 закона «О несостоятельности (банкротстве)», в той мере, в какой они не позволяют привлеченному к субсидиарной ответственности обжаловать судебные акты, принятые без его участия, о включении требований в реестр за тот период, когда он был контролирующим лицом должника. 

В КС подчеркнули, что отсутствие возможности такого обжалования, в том числе, увеличивает риск принятия произвольное решение в части размера требований кредиторов, поскольку доводы такого лица остаются без внимания.


Читайте также:

• Собственники расплатятся за долги бюджетных учреждений • Мораторий на банкротство предложили применять избирательно • Число граждан-банкротов в России превысило полмиллиона

В связи с этим, законопроект, в частности, устанавливает, что на основании мотивированного ходатайства контролирующего должника лица, то есть человека или компании, которые стоят за должником и имеют право отвечать по его долгам перед кредиторами, суд может вынести определение о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротстве. 

При этом само ходатайство об участии в деле о банкротстве не является признанием вины в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения к ответственности, следует из документа. 

Помимо этого, проект закона разрешает лица, которых привлекли к субсидиарной ответственности, участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении и других вопросов, если они могут повлиять на привлечение его к ответственности и ее размер. 

В марте вступил в силу закон, согласно которому, собственник имущества автономного учреждения будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам этого учреждения в случае его ликвидации. Ранее собственник имущества бюджетного учреждения нес ответственность по его обязательствам только в случае причинения вреда гражданам.



#деньги


232
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня
Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня
Первая Gears of War могла выйти в релиз без мультиплеера
Первая Gears of War могла выйти в релиз без мультиплеера
Александр Овечкин с размахом отметил двухлетие младшего сына
Александр Овечкин с размахом отметил двухлетие младшего сына
Друг Ирины Аллегровой обнародовал ее неприятную тайну
Друг Ирины Аллегровой обнародовал ее неприятную тайну
Новое видео по Scorn демонстрирует геймплейные моменты игры
Новое видео по Scorn демонстрирует геймплейные моменты игры
Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
Несколько причин начать торговлю на DotBig
Несколько причин начать торговлю на DotBig
Канны-2022: беременная Мишель Уильямс посетила премьеру фильма "Появление"
Канны-2022: беременная Мишель Уильямс посетила премьеру фильма
Андрей Макаревич посла россиян
Андрей Макаревич посла россиян
Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле
Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле
Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored
Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored
Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет эксклюзивом Xbox
Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Маргарита Суханкина призналась, как похудела на 30 кг
Маргарита Суханкина призналась, как похудела на 30 кг

Еще по теме

В России усовершенствуют защиту прав работников в делах о банкротстве работодателя
Госдума определит размер вознаграждения для арбитражных управляющих
Госпошлина на заявление о банкротстве снизится в 20 раз
Суд включил в реестр "Трансаэро" долг в 1,8 млрд руб. перед ФНС