Критик прошелся по Максиму Галкину

Павел Рудченко считает, что артист Максим Галкин просто оборзел. Несколько месяцев назад шоумен лишился концертов, ТВ-проектов и рекламных контрактов в России. Теперь Максим Галкин пытается обустроиться и наладить карьеру в другой стране. Недавно Галкин разочаровал многих соотечественников, нелестно отозвавшись о власти и политической ситуации в России. Поговаривают, что за это шоумен может поплатиться свободой: мол, на него готовится уголовное дело. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не одобряет слов 45-летнего юмориста и считает, что тот попросту почувствовал свою безнаказанность.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда артист достигает апогея своего творчества, влияния и знакомства с первыми лицами, конечно, забывается. Все-таки слава замыливает глаза. И некоторые наши исполнители, я думаю, именно в таком вот и пребывали состоянии. Дорвались до власти, дорвались до возможностей. И возомнили, что многое могут изменить», — поделился мнением Рудченко в беседе с журналистами с «Царьградом». Напомним, с конца февраля Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми проживают в Израиле. По слухам, звездная семья обосновалась в роскошной вилле брата артиста. Примадонна заверила поклонников, что вернется в Россию к 1 сентября, а вот Максим не торопится давать обещаний и лишь анонсирует свои осенние концерты за границей.