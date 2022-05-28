Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро

Ведущая и журналистка Ксения Собчак мотается между Россией и Израилем. Недавно выяснилось, что Ксения Собчак не живет со своим мужем Константином Богомоловым. Кроме того, зарабатывает она намного больше благоверного: он — 13 миллионов в год, а она — 300. На фоне этих новостей, а также бегства Ксении Анатольевны в Израиль при работе мужа в Москве подтолкнули известного блогера Лену Миро на мысль о том, что дело идет к разводу. Собчак решила развеять слухи вокруг своей персоны и запостила в соцсети фотографию в объятиях мужа с признанием в любви.Ксения Собчак с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» И это совсем не убедило Лену Миро. Она заметила, что снимок светская львица достала из архива. «Такой комментарий, скорее, говорит о скором разводе, чем о счастливых отношениях. Если у тебя есть только фоточка, снятая два года назад, то и отношений-то с мужем, значит, нет сейчас никаких. Впрочем, в этом году, как я и говорила, тамада и не ставший академическим режиссер не разведутся. У Костика пока вся карьера — на сопельке, как и доходы слишком маленькие», — написала в своем телеграм-канале блогер.