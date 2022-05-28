Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина намерена связать свою жизнь с новым мужчиной. Артистка опубликовала в Сети фотографию в свадебном платье. «Уж замуж невтерпеж», — подписала снимок звезда. И сообщила, что ответила своему избраннику «да». Судя по всему, идти под венец она собралась с Владимиром Чиняевым, саунд-продюсером, с которым встречается после развода со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Этот факт сильно поразил блогера Лену Миро, которую удивляют третьи, четвертые и так далее браки. Тем более Гагарина молода и успешна.Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нынешний Полины наверняка (ну, я надеюсь!) отличный парень. Замуж-то зачем? Медом намазано? Живете два года вместе, ну и живите дальше себе спокойно! Полине 35, прекрасный возраст. Еще молода, полна сил, на пике своей формы. Выступает, зарабатывает, дети есть. Так живи ты и радуйся! Зачем тебе очередной муж?! Я понимаю замужество, когда то ли от любви, то ли от бушующих гормонов в 20 лет коленки трясутся. Я понимаю замужество и в 60, когда муж — верный друг, с которым ты хочешь умереть в обнимку. Я понимаю и одно-единственное замужество, когда ты встретила человека, которого просто любишь всю жизнь. Я не понимаю третьего-пятого-десятого брака, когда ты, еле выпутавшись из одних токсичных отношений, сразу начинаешь мечтать о походе в ЗАГС! Тьфу», — написала в ЖЖ Лена Миро.