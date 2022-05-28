Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года

Вадим Карасев

Взять правильный курс в амурной сфере вам поможет любовный гороскоп. Астрологи рассказали, чего от нас ждут звезды в последние два дня мая и в начале июня, а также дали полезные советы для каждого Знака Зодиака.

На этой неделе влюбленным людям, родственникам и друзьям важно не таить обиду друг на друга, а поскорее избавляться от нее. В противном случае мы можем остаться в таком состоянии на достаточно продолжительное время. Важно помнить, что мысль материальна, поэтому обида может стать причиной больших проблем. Отпустите дурные мысли. Чтобы сберечь свои чувства в это благоприятное для любви и общения время.

Овен

Когда весна переходит в лето, энергетика меняется, появляются новые возможности, что в первую очередь отражается на сфере любви и отношений. Овны могут ожидать большой приток успеха в амурных делах: Марс сейчас в Овне, а он, как известно, любит импровизацию и стремительность, смелость и веру в себя. Овен — влюбчивый Знак Зодиака, так что этим людям нужно лишь быть самими собой и не скрывать свои чувства, порывы.

Телец

На фоне благоприятного положения планет Тельцам стоит заняться избавлением от вредных привычек. Венера в этом плане будет отличным помощником, ведь она невероятно сильна. Находясь в Тельце, она как бы намекает людям данного Знака, что пришло время обновить отношения и внести к них нечто приятное. Звезды также благоволят новым знакомствам, романтике, флирту. Главное — не замыкаться в себе, иначе можно упустить счастье.

Близнецы

Близнецам в период с 30 мая по 5 июня удастся не быстро завершить токсичные отношения. Ускорить процесс поможет специальный обряд. Эти люди станут свободными, счастливыми, готовыми к новым и здоровым отношениям. Тем, кто уже находится в них, астрологи советуют как можно больше времени проводить со второй половинкой, детьми, родственниками. Острые темы лучше поднимать, чтобы не рушить гармонию в паре.

Рак

На этой неделе жизнь Раков может начать крутиться вокруг семейных дел или вопросов, связанных с общими деньгами, имуществом. Одиночество в период усиленной Венеры строго противопоказано, поэтому если рядом никого нет, необходимо спланировать время так, чтобы познакомиться с кем-то или провести время в контакте с близкими. Привлечь любовь Ракам помогут советы фэн-шуй, которые подскажут, как настроить энергетику дома на нужную волну.

Лев

Львам в эти семь дней стоит заняться самоанализом и начать следовать духовным законам, которые призваны изменить жизнь и судьбу к лучшему. Любовь может отойти на второй план. Это время, когда нужно немного притормозить, расслабиться, подумать. Эмоциональность, чувствительность и отсутствие трезвости в мыслях — это точно не про Львов. Этим людям удастся сохранить баланс в отношениях и укрепить любовь, дружбу.

Дева

Планеты могут подтолкнуть Дев к опрометчивым решениям в любви. Не исключено, что они могут бросить обидные слова в адрес второй половинки или родственников, друзей. Возможно, это будет вызвано провокациями со стороны окружающих людей. Этот временный кризис, который бывает у всех, поможет пережить установка защиты от энергетических и психологических атак.

Весы

Для Весов в любовной сфере откроются все двери. Они смогут найти вторую половинку. Эффективные ритуалы на любовь помогут им ускорить данный процесс. Также эти ритуалы помогут укрепить уже существующие отношения. Астрологи настоятельно рекомендуют как можно больше внимания уделять близким людям и в особенности второй половинке. Настроиться на волну любви и объявить войну эгоизму нужно заранее.

Скорпион

Скорпионам в любовной сфере нужно научиться слышать самих себя. В таком случае неделя пройдет гармонично, а Вселенная наградит их за приложенные усилия. Марс активен, поэтому Скорпионы рискуют потратить время на споры и остаться без поддержки любимого человека. Венера тоже очень сильна, поэтому она сгладит острые углы, образуемые красной планетой. В итоге Скорпионы все-таки смогут найти вход из сложных любовных ситуаций.

Стрелец

Стрельцы относятся к пяти самым ярким Знакам Зодиака, в которых легко можно влюбиться. На этой неделе они покажут себя во всей красе, поэтому в любви их можно будет считать самыми удачливыми и успешными. Если сфера любви на этой неделе не актуальна, можно смело вкладывать свои силы в работу, бизнес, дела по дому, шопинг. Если Стрельцы будут делать то, что любят, то обязательно станут счастливее.

Козерог

Козерогам необходимо как можно реже общаться с представителями завистливых Знаков Зодиака. Второй вариант — поддерживать общение, но не рассказывать им ничего важного про отношения и любовь. В противном случае такие люди могут сглазить Козерогов. Астрологи также советуют начать работу над отношениями. Одиноких Козерогов бурное развитие событий может вывести из равновесия, так что лучше держать себя в руках.

Водолей

Водолеи окажутся на пороге открытий и перемен, которые вот-вот ворвутся в их жизнь. По прогнозам астрологов, в любовной сфере грядут события, которые потребуют большой активности и инициативы. Всем, кто находится в отношениях и сомневается в верности партнера, стоит обратить внимание на белый приворот от измен. Водолеям, которые на данный момент свободны, Венера поможет воплотить в жизнь все самые смелые желания.

Рыбы

В личной жизни Рыб может наступить временное затишье. Планеты выстроились таким образом, что лучше будет просто отдохнуть, причем не только от работы, но и от отношений, особенно если в последнее время они наполнены ссорами и недопониманием. Астрологи советуют создать благоприятную энергетику в доме, а также заниматься любимыми делами. Если вторая половинка сама предложит искать решения совместных проблем, стоит прислушаться.