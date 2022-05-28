Лунный день сегодня 28 мая 2022 года

Вадим Карасев

Каким бы ни было настроение Луны, советы астрологов помогут использовать энергетику ночного светила себе во благо. Следуя рекомендациям, отраженным в лунном календаре, привлечь удачу будет в разы легче.

Эту субботу можно по праву назвать одним из самых благоприятных дней мая. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что именно сегодня появится возможность воплотить в жизнь смелые планы, найти путь к счастью и попрощаться с финансовыми трудностями. Успех будет зависеть от личного настроя и желания изменить жизнь к лучшему.

Фаза Луны: начинаются 28 лунные сутки, которым суждено пройти под эгидой убывающей в созвездии Тельца Луны. Субботний день удачен для любых дел, особенно если речь идет о запланированных покупках, переезде, ремонте или строительстве. Астрологи рекомендуют не откладывать дел и приступать к ним без опасений.

Магнитные бури 28 мая: солнечная активность сегодня не доставит хлопот. Магнитных бурь на этот день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

восполнение сил;оптимистичный настрой;инвестиции;запланированные покупки;путешествия;общение;уход за собой;обучение.потакание дурным чертам характера;выяснение отношений;прокрастинация;доверие слухам.

Субботний день удачен для любых дел, поэтому можно смело планировать работу по дому. Влияние убывающей Луны благоприятно, однако ее влияние будет лишать жизненной энергии, поэтому так важно избегать переутомления. Астрологи рекомендуют чаще отдыхать и не перетруждаться. Удачно в этот день пройдет как запланированный ранее переезд, так и ремонт, а также шопинг и смена имиджа. Уборку также можно превратить в полезный ритуал, чтобы привлечь в дом счастье и процветание.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

В гармоничный по энергетике день можно выбрать любой образ, который подходит по настроению. Яркие расцветки подойдут творческим натурам, а тем, кто планирует работать с деньгами и документами, стоит выбрать синие и зеленые тона. Талисманы этого дня — бирюза, малахит и янтарь. Украшения стоит подбирать под образ, и золото сегодня будет самым удачным выбором. Энергетика этого металла поможет почувствовать уверенность и преодолевать препятствия на пути к заветной цели.

Любовь и общение 28 мая

Эта суббота — отличный день для укрепления отношений, новых знакомств и романтичных свиданий. 28 мая точно не стоит весь день проводить в заточении четырех стен. Новые лица, знакомства и флирт поднимут настроение и самооценку. Тем, кто уже нашел свою любовь, астрологи рекомендуют прогуляться, посетить новые места и устроить семейный ужин при свечах. Удача сегодня будет на стороне позитивно настроенных людей.

Финансы и работа в 28 лунный день

Сегодня появляется возможность покорить новые вершины, а значит, суббота будет активным днем недели. Астрологи рекомендуют не откладывать старта крупных проектов, запланированных покупок и инвестиций. Этот день удачен для разного рода работы, повышения квалификации, обучения и перенимания опыта старшего поколения. Сделки также будут проходить без проблем, если достигнуты общие договоренности.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В субботу важно заботиться о своем здоровье и самочувствии, восстанавливать жизненные силы и энергию. Справится с упадком сил из-за активной работы помогут не только практики медитации, но и полезные перекусы. Свежие фрукты и овощи обеспечат запасы сил, а также благотворно повлияют на состояние здоровья. Не стоит игнорировать и прогулки на свежем воздухе — общение с природой поможет обрести внутреннюю гармонию.