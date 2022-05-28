Лунный день сегодня 28 мая 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 28 мая 2022 года

Лунный день сегодня 28 мая 2022 года

Каким бы ни было настроение Луны, советы астрологов помогут использовать энергетику ночного светила себе во благо. Следуя рекомендациям, отраженным в лунном календаре, привлечь удачу будет в разы легче.


Эту субботу можно по праву назвать одним из самых благоприятных дней мая. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что именно сегодня появится возможность воплотить в жизнь смелые планы, найти путь к счастью и попрощаться с финансовыми трудностями. Успех будет зависеть от личного настроя и желания изменить жизнь к лучшему.

Фаза Луны: начинаются 28 лунные сутки, которым суждено пройти под эгидой убывающей в созвездии Тельца Луны. Субботний день удачен для любых дел, особенно если речь идет о запланированных покупках, переезде, ремонте или строительстве. Астрологи рекомендуют не откладывать дел и приступать к ним без опасений.

Магнитные бури 28 мая: солнечная активность сегодня не доставит хлопот. Магнитных бурь на этот день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


восполнение сил;
оптимистичный настрой;
инвестиции;
запланированные покупки;
путешествия;
общение;
уход за собой;
обучение.

Что отпугнет успех в этот день


потакание дурным чертам характера;
выяснение отношений;
прокрастинация;
доверие слухам.

Домашние дела по лунному календарю

Субботний день удачен для любых дел, поэтому можно смело планировать работу по дому. Влияние убывающей Луны благоприятно, однако ее влияние будет лишать жизненной энергии, поэтому так важно избегать переутомления. Астрологи рекомендуют чаще отдыхать и не перетруждаться. Удачно в этот день пройдет как запланированный ранее переезд, так и ремонт, а также шопинг и смена имиджа. Уборку также можно превратить в полезный ритуал, чтобы привлечь в дом счастье и процветание.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

В гармоничный по энергетике день можно выбрать любой образ, который подходит по настроению. Яркие расцветки подойдут творческим натурам, а тем, кто планирует работать с деньгами и документами, стоит выбрать синие и зеленые тона. Талисманы этого дня — бирюза, малахит и янтарь. Украшения стоит подбирать под образ, и золото сегодня будет самым удачным выбором. Энергетика этого металла поможет почувствовать уверенность и преодолевать препятствия на пути к заветной цели.

Любовь и общение 28 мая

Эта суббота — отличный день для укрепления отношений, новых знакомств и романтичных свиданий. 28 мая точно не стоит весь день проводить в заточении четырех стен. Новые лица, знакомства и флирт поднимут настроение и самооценку. Тем, кто уже нашел свою любовь, астрологи рекомендуют прогуляться, посетить новые места и устроить семейный ужин при свечах. Удача сегодня будет на стороне позитивно настроенных людей.

Финансы и работа в 28 лунный день

Сегодня появляется возможность покорить новые вершины, а значит, суббота будет активным днем недели. Астрологи рекомендуют не откладывать старта крупных проектов, запланированных покупок и инвестиций. Этот день удачен для разного рода работы, повышения квалификации, обучения и перенимания опыта старшего поколения. Сделки также будут проходить без проблем, если достигнуты общие договоренности.


Настроение и здоровье по лунному календарю

В субботу важно заботиться о своем здоровье и самочувствии, восстанавливать жизненные силы и энергию. Справится с упадком сил из-за активной работы помогут не только практики медитации, но и полезные перекусы. Свежие фрукты и овощи обеспечат запасы сил, а также благотворно повлияют на состояние здоровья. Не стоит игнорировать и прогулки на свежем воздухе — общение с природой поможет обрести внутреннюю гармонию.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 28 мая 2022 года
Лунный день сегодня 28 мая 2022 года
Похоже, Cyberpunk 2077 получит только одно сюжетное DLC
Похоже, Cyberpunk 2077 получит только одно сюжетное DLC
Кенгуру Као вернулся на Xbox — состоялся релиз игры Kao the Kangaroo
Кенгуру Као вернулся на Xbox — состоялся релиз игры Kao the Kangaroo
Певица Анастасия уже в девятый раз пошла под венец
Певица Анастасия уже в девятый раз пошла под венец
Дочка Алсу рассказала о будущей свадьбе
Дочка Алсу рассказала о будущей свадьбе
Диана Пожарская поделилась первыми селфи сына Ивана Янковского
Диана Пожарская поделилась первыми селфи сына Ивана Янковского
Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass
Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass
Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и предполагают, для кого это предназначено
Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться

Топ на сегодня

Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
В России переживают за дочь Леонида Агутина
В России переживают за дочь Леонида Агутина
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала

Еще по теме

Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 17 июля 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2020 года
Лунный день сегодня 26 мая 2022 года