Маргарита Симоньян посмеялась над новым названием «Макдоналдс»
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Маргарита Симоньян посмеялась над новым названием «Макдоналдс»

Маргарита Симоньян посмеялась над новым названием «Макдоналдс»
Журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала переименование популярного кафе.    Уже 12 июня в России откроются кафе быстрого питания «Макдоналдс», но уже под новым брендом. Руководство компании выбирает новое название из пяти вариантов — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятое — до сих пор не известно.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Известная журналистка Маргарита Симоньян высказалась на этот счет так: «Я желаю моей великой стране, чтобы выбор названия для «Макдоналдса» был ее самой большой проблемой», — написала она в соцсетях. Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что при поддержке города «новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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