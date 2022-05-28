Маргарита Суханкина призналась, как похудела на 30 кг

Солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина раньше весила 100 килограммов. Артистка прибегла к оперативному вмешательству. Маргарита Суханкина призналась, что решила сделать операцию по гастрошунтированию, потому что стала очень комплексовать из-за лишнего веса и внешнего вида. Да и бытовые проблемы, о которых стыдно рассказать, портили жизнь. «Я испытывала трудности, к примеру, с завязыванием шнурков», — призналась певица. Суханкина перепробовала множество диет, но они давали лишь кратковременный эффект. Ведь с возрастом метаболизм меняется. В результате она решилась на операцию, предварительно сдав все нужные анализы.Маргарита Суханкина - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Раньше я весила 100 кг. А после операции вернулась в привычные 70, с которыми прожила полжизни… Мне не пришлось, как некоторым, удалять лишнюю кожу после операции. Она стала лишь немного мягче. Чтобы вернуть тонус, занимаюсь спортом», — рассказала в интервью «Антенне» певица. Какое-то время назад и артист юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов признался, как похудел на 40 килограммов. Он пошел на операцию по уменьшению желудка. Худеть столь экстремальным методом Морозов решился не просто так: он пытался экспериментировать с диетами, но, как выяснилось, дело закончилось катастрофой. Что ж, Морозов не зря решился на операцию по уменьшению желудка: она помогла ему сбросить лишний вес. Артист не только изменился внешне, но и наладил свою личную жизнь: у звезды «Кривого зеркала» появилась молодая возлюбленная. Но, в отличие от Суханкиной, Морозову пришлось избавляться и от лишней кожи.