Мария Шукшина получила страшное послание от матери

Актриса Мария Шукшина перестала совсем общаться с матерью. Сегодня артистка отмечает круглую дату — ей исполняется 55 лет. Лидия Федосеева-Шукшина поздравила дочь с юбилеем, но не напрямую, а через журналистов. Актриса высказала все, что наболело. Оказалось, что Мария настолько занята, что почти месяц не звонила матери, не говоря уж о том, чтобы навестить ее. Лидия Николаевна не ругает дочку, понимая масштаб ее забот и проблем. «Все-таки звони почаще, пожалуйста. Хотя бы ненадолго. Спроси: «Как дела? Как самочувствие, мама?». 9 мая, в День Победы, я весь день ждала твоего звонка. Это же огромный праздник для всего российского народа, и для всего мира. Мне этот великий день особенно дорог, потому что я из Ленинграда, пережила там блокаду. Но ты меня так и не поздравила. И после 9-го не звонишь. Видимо, закрутилась и забыла», — вздыхает актриса.Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Федосеева-Шукшина сильно переживает из-за того, что Ольга и Мария уже много лет не могут найти общий язык. Эти тревоги отражаются на здоровье матери. Но как выйти из этой ситуации, актриса пока не знает. «Сердце болит из-за вашего разлада, вы ведь родные сестры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли. Я об этом молюсь каждый день», — признается Лидия Николаевна News.ru. Пожилая женщина рада, что Ольга живет с ней, заботится, помогает. Здоровье у актрисы уже не то, но она полна планов — и в их реализации помогает любимая дочь. В финале своего послания Лидия Николаевна обратилась к Маше, попросив у нее прощения. «Вспоминай иногда добрым словом. И молись за меня, пока я жива. А когда меня не станет, приходи ко мне на могилку», — пишет Федосеева-Шукшина.