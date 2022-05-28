Медведев предложил запретить иноагентам публичную деятельность

17:14 Автор: Виктория Карташева

Стоит запретить иноагентам вести заниматься публичной деятельностью. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В Госдуму 25 апреля внесли новый законопроект об иноагентах. В частности, он подразумевает объединение всех существующих регулирующих норм и введение новых ограничений. Кроме того, одной из важных новелл является запрет влияния иностранных агентов на детей в России. Документом запрещается иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей.

«Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства», — отметил Медведев.





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В качестве примера он напомнил об аналогичных мерах по действующему в США Foreign Agents Registration Act (FARA) — законе о регистрации иностранных агентов. Этот документ был принят еще в 1938 году. В соответствии с его положениями, иноагентами считаются люди и организации, которые напрямую или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах иностранной организации или другой страны.

По его словам, в Соединенных Штатах и Европе признание иноагентом фактически приравнивается к обвинению в преступной деятельности, а в России это означает только соответствующую маркировку.

Ранее член Комитета Госдумы по международным делам, соавтор нового законопроекта об иноагентах Мария Бутина рассказала, какие посты в соцсетях иностранный агент сможет размещать без маркировки. В частности, это относятся к материалам, относящейся к деятельности в качестве иноагента. «Если ты ведешь в социальной сети блог про кулинарию, то не нужно каждый пост с тортиком отмечать «Сообщение создано иностранным агентом», — заключила она.

#иноагенты

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