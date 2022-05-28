Муж Ларисы Гузеевой изрядно преобразился

Супруг телеведущей Ларисы Гузеевой, Игорь Бухаров похудел и предстал в молодежном образе. 61-летний ресторатор Игорь Бухаров, — владелец ресторана, школы вин и глава Федерации рестораторов и отельеров России. Положение в обществе и собственный бизнес обязывают мужчину выглядеть соответственно. Именно поэтому Бухаров предпочитает классические образы и лаконичную одежду. Мужчина всегда был в теле, на похудение и преображение просто не хватало времени. Так что когда на заседании Совета предпринимателей Москвы получать награду вышел подтянутый мужчина с седой бородой и модной стрижкой — многие удивились.Игорь Бухаров Бухаров поразил публику своей новой внешностью: мужчина похудел, отрастил седую бороду, сделал модную стрижку. Также мужчина сменил строгий стиль на спортивный, что убавило мужчине минимум 10 лет от его истинного возраста. К слову, на заседании Совета предпринимателей Москвы Бухарову вручили благодарственное письмо от мэра столицы Сергея Собянина — за большой личный вклад в развитие предпринимательской деятельности и активное участие в формировании комфортной городской среды. Многие уверены — ресторатор старается для красавицы-жены. У Ларисы Гузеевой и по сей день много поклонников, так что Бухарову не остается ничего, кроме как держать себя в форме ради любимой. Хотя, Лариса Андреевна и без того души не чаяла в муже, но такое преображение уж точно пришлось ей по вкусу.