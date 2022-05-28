Новое видео по Scorn демонстрирует геймплейные моменты игры
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Новое видео по Scorn демонстрирует геймплейные моменты игры

Новое видео по Scorn демонстрирует геймплейные моменты игры


Разработчики Scorn все еще планируют выпустить проект осенью 2022 года. Игру несколько раз переносили, а ее разработка ведется с 2013 года.

Деньги на разработку Scorn разработчики собирали на краудфандинге, и время от времени со спонсорами студия Ebb Software делится обновлениями по игре. Больших геймплейных видео они довольно давно не выпускали, демонстрируя в последние полгода небольшие ролики с некоторыми игровыми механиками, локациями, монстрами. Пользователь Youtube под ником Cycu1 собрал в единое двухминутное видео небольшие ролики, которые разработчики публиковали за последнее время в разных соцсетях — результат его работы можно посмотреть ниже.


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Напомним, что Scorn выйдет на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект будет доступен в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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