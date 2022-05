Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее

Вадим Карасев





За минувшую неделю, с 21 по 28 мая, в подписку добавили несколько игр, которые были ранее анонсированы — обошлось без сюрпризов. Появилось несколько интересных новостей по подписке, пока на уровне слухов, про которые могут рассказать в рамках Xbox & Bethesda Showcase через две недели — 12 июня. Коротко в сводке новостей о том, что произошло вокруг Game Pass за минувшие 7 дней.

Новинки в Game Pass

За минувшую неделю 5 игр добавили в подписку Game Pass:

Floppy Knights (Xbox, PC, xCloud)Hardspace: Shipbreaker (PC)Sniper Elite 5 (Xbox, PC)Cricket 22 (PC)Pac-Man Museum+ (Xbox, PC, xCloud)

Главная новинка — Sniper Elite 5, которая получила неплохие отзывы от критиков и игроков.

Что добавят в Game Pass в будущем

На этой неделе появились новости о нескольких играх для Game Pass, про которые давно не говорили:

Новые перки в подписке Game Pass Ultimate

REPLACED. Игру перенесли на 2023 год, пока без точной даты релиза.Party Animals. Разработчики сообщили, что игра прошла через «производственный ад», но они все еще рассчитывают выпустить ее в 2022 году.Midnight Fight Express. Игра получила релизное окно — ее выпустят летом 2022 года.

Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны 3 новых перка, для игр:

Новости, слухи и материалы

