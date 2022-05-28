Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
За минувшую неделю, с 21 по 28 мая, в подписку добавили несколько игр, которые были ранее анонсированы — обошлось без сюрпризов. Появилось несколько интересных новостей по подписке, пока на уровне слухов, про которые могут рассказать в рамках Xbox & Bethesda Showcase через две недели — 12 июня. Коротко в сводке новостей о том, что произошло вокруг Game Pass за минувшие 7 дней.
Новинки в Game Pass
За минувшую неделю 5 игр добавили в подписку Game Pass:
Floppy Knights (Xbox, PC, xCloud)
Hardspace: Shipbreaker (PC)
Sniper Elite 5 (Xbox, PC)
Cricket 22 (PC)
Pac-Man Museum+ (Xbox, PC, xCloud)
Главная новинка — Sniper Elite 5, которая получила неплохие отзывы от критиков и игроков.
Что добавят в Game Pass в будущем
На этой неделе появились новости о нескольких играх для Game Pass, про которые давно не говорили:
REPLACED. Игру перенесли на 2023 год, пока без точной даты релиза.
Party Animals. Разработчики сообщили, что игра прошла через «производственный ад», но они все еще рассчитывают выпустить ее в 2022 году.
Midnight Fight Express. Игра получила релизное окно — ее выпустят летом 2022 года.
Новые перки в подписке Game Pass Ultimate
Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны 3 новых перка, для игр:
Apex Legends
SMITE
Idle Champions of the Forgotten Realms
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