Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее
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Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее

Новости Game Pass за 21-28 мая: новинки, анонсы, слухи и прочее


За минувшую неделю, с 21 по 28 мая, в подписку добавили несколько игр, которые были ранее анонсированы — обошлось без сюрпризов. Появилось несколько интересных новостей по подписке, пока на уровне слухов, про которые могут рассказать в рамках Xbox & Bethesda Showcase через две недели — 12 июня. Коротко в сводке новостей о том, что произошло вокруг Game Pass за минувшие 7 дней.

Новинки в Game Pass

За минувшую неделю 5 игр добавили в подписку Game Pass:



Floppy Knights (Xbox, PC, xCloud)



Hardspace: Shipbreaker (PC)



Sniper Elite 5 (Xbox, PC)



Cricket 22 (PC)



Pac-Man Museum+ (Xbox, PC, xCloud)

Главная новинка — Sniper Elite 5, которая получила неплохие отзывы от критиков и игроков.

Что добавят в Game Pass в будущем

На этой неделе появились новости о нескольких играх для Game Pass, про которые давно не говорили:



REPLACED. Игру перенесли на 2023 год, пока без точной даты релиза.



Party Animals. Разработчики сообщили, что игра прошла через «производственный ад», но они все еще рассчитывают выпустить ее в 2022 году.



Midnight Fight Express. Игра получила релизное окно — ее выпустят летом 2022 года.

Новые перки в подписке Game Pass Ultimate

Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны 3 новых перка, для игр:



Apex Legends



SMITE



Idle Champions of the Forgotten Realms

Новости, слухи и материалы



Один из бывших руководителей Xbox Эд Фрайс «боится» влияния Game Pass



Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него уходят



Список игр в аналоге Game Pass от Playstation — подписке Plus Extra и Premium



Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года



Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass



Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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