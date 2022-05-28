Первая Gears of War могла выйти в релиз без мультиплеера

Вадим Карасев





Интересные детали о разработке хорошо известных игр могут всплыть спустя более десятка лет после их релиза. Так получилось и с Gears of War, о разработке которой рассказал ведущий дизайнер уровней Ли Перри в рамках видео на канале Ars Technica.

Ли Перри рассказал, что у разработчиков Gears of War были проблемы с созданием интересного мультиплеера. По его словам, мультиплеер в игре планировался изначально, но, из-за малого штата сотрудников Epic Games во время разработки Gears of War, его создание отложили на конец. Специальной команды, которая бы занималась только мультиплеером, у Epic Games не было, и за несколько месяцев до релиза студия оказалась в ситуации, когда пришлось задуматься об удалении мультиплеера из игры, поскольку не удавалось сделать его интересным. Перри говорит, что релиз игры должен был состояться осенью, а еще в начале лета в ней не было хорошо работающего мультиплеера.

Разработчики изначально думали, что достаточно просто добавить в Gears of War карты по примеру тех, которые хорошо работают в других шутерах, вроде Counter-Strike и Unreal Tournament. Но с механиками Gears of War эти карты не работали. В итоге, Epic Games смогла найти свой подход к созданию карт и проработке механик мультиплеера.

Как рассказал Ли Перри, в Gears of War разработчики приняли решение давать игрокам информацию о противниках — где они находятся и с каким оружием. При этом сделали так, чтобы эффективно можно было сражаться только на средних и близких дистанциях, а сами карты наполнили укрытиями. Первая карта, по словам Ли Перри, которая была создана, это хорошо известная игрокам Gridlock.

Watch this video on YouTube