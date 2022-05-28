Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле

Появились слухи, что у певицы Лаймы Вайкуле случился рецидив. Представители певицы не могли оставить без внимания появившиеся в Сети слухи о болезни. Как сейчас себя чувствует Вайкуле, рассказала журналистам ее директор. Сегодня в Telegram-каналах появилась информация, якобы у Лаймы Вайкуле случился рецидив онкологического заболевания и сейчас звезда проходит курс химиотерапии в США, куда, как утверждают источники, несколько месяцев назад прилетела вместе с супругом. Эта новость не на шутку встревожила поклонников 68-летней певицы, однако ее концертный директор поспешила опровергнуть слухи. «Обман. С Лаймой все прекрасно», — заявила концертный директор Вайкуле Кристина Обосян, однако более подробную информацию о состоянии певицы раскрывать не стала.Лайма Вайкуле - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Обратились журналисты за комментариями и к Владимиру Винокуру, давнему другу певицы. Юморист заявил, что ему ничего не известно о состоянии здоровья Лаймы. «Я не в курсе», — отметил он. Впервые врачи диагностировали онкологическое заболевание у Вайкуле в 1991 года, вскоре после переезда в США. Тогда певице удалось выстоять в борьбе с недугом во многом благодаря поддержке ее гражданского супруга Андрея Латковского. «Говорить что я победила что-то — это неправда. Мне повезло. Это судьба. Значит, я не все сказала. Значит, мне еще надо что-то сделать, что-то понять», — рассказывала звезда в 2019 году в интервью Борису Корчевникову. Тогда вдаваться в подробности лечения Вайкуле не стала.