Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях

Вадим Карасев





В начале этого года появились слухи о семейной подписке Game Pass, которую Microsoft планирует выпустить осенью этого года. Ожидается, что представлена подписка может быть в рамках мероприятия Xbox & Bethesda Showcase, которое состоится 12 июня.

Известный игровой инсайдер Timdog поделился в рамках подкаста Real Deal Xbox информацией, которая ему известна про семейную подписку Game Pass. По его словам, семейная подписка будет предлагать доступ к сервису сразу 5 пользователям. При этом, стоимость семейной подписки составит $25 в месяц.

Стоит сказать, что Timdog не упомянул, речь идет о подписке Game Pass для одной из платформ (то есть Xbox Game Pass или PC Game Pass) или за $25 будет предлагаться подписка Game Pass Ultimate сразу на 5 пользователей.