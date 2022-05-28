Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
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Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе

Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
Певица Светлана Лобода разозлила журналиста. Публицист Михаил Шахназаров, который активно комментирует в своих соцсетях действия уехавших из России звезд, на этот раз поднял другой вопрос. В эфире RuTube-шоу Изолента live он задумался над тем, почему в российском шоу-бизнесе так много представителей Украины.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Почему у нас из Украины столько исполнителей? У нас что, нет своих девчонок? У нас Лобода, Лолита, не понятно, кто. Почему у нас так происходит? Какие-то Дорны… Они петь вообще не умеют, допустим, Лобода», — сказал Шахназаров. Причину почему, по его мнению, так произошло, журналист также озвучил. «Появились такие продюсеры, как Роднянский из Одессы и так далее, и начали завозить тех, кто будет портить своим примитивом вкусы русского человека», — добавил Шахназаров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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