Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored
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Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored

Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored


В прошлом году Arkane Studios выпустила Deathloop, а еще одна команда студии сейчас завершает разработку Redfall (игру должны были выпустить летом этого года, но перенесли на 2023 год). О других проектах в Arkane Studios нет никакой информации. Однако, появились слухи, что команда может вернуться к серии Dishonored.

В данный момент Arkane Studios (филиал в Лионе, который работал над Deathloop) занимается поиском ведущего дизайнера уровней. Согласно описанию вакансии, кандидат должен иметь понимание философии дизайна «приключенческих стелс-игр, таких как серия Dishonored».

Напомним, что первая часть Dishonored вышла в 2012 году, а вторая в 2016 году. В этом году серии Dishonored исполняется 10 лет. Обе части Dishonored доступны в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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