Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на Xbox One
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Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на Xbox One

Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на Xbox One


Игра Star Wars Jedi: Survivor была анонсирована только для консолей нового поколения и PC. Она не появится на Xbox One и Playstation 4. Разработчики из студии Respawn, а именно геймдиректор Стиг Асмуссен, в рамках интервью для портала StarWars объяснил, почему было принято решение отказаться от консолей прошлого поколения. По его словам, в новой игре по Star Wars будет использоваться трассировка лучей, которую нельзя реализовать на Xbox One и Playstation 4:

Самое главное — это трассировка лучей или освещение. Технологии позволяют нам осуществлять освещение в реальном времени с высоким качеством, превосходящим все, что было доступно раньше. Благодаря тому, что рендеринг осуществляется в реальном времени, мы сразу можем видеть изменения при настройке света. Это позволяет нам тратить больше времени на полировку, мы можем пробовать варианты и получать результаты кинематографического уровня.

Кроме того, на Xbox Series X | S и Playstation 5 в Star Wars Jedi: Survivor будут минимальные загрузки. Стиг Асмуссен заявил, что высокоскоростные накопители — это одно из преимуществ, которое они намерены использовать.


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По материалам: newxboxone

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