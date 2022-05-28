Специалисты Роспотребнадзора разрешили загорать и купаться не на всех пляжах

21:56 Автор: Евгений Круглов

В этом году в России заработают свыше двух с половиной тысяч пляжей, в том числе 400 в Крыму и 500 — в Краснодарском крае. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Роспотребнадзоре.

Перед открытием купального сезона специалисты оценивают санитарное состояние пляжа: проводят отбор проб воды и песка. Если они окажутся выше нормативов, отдыхать там запретят. На это укажут соответствующие таблички и объявления.

Где в Крыму в этом году будет больше всего пляжей

«Всего специалисты планируют провести отбор проб воды водоемов в 2,9 тысяч контрольных точках для лабораторных исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям», — уточнили представители ведомства.

По данным Роспотребнадзора, основной причиной запрета купания является несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

#отдых #Крым

194