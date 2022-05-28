Станислав Садальский прошелся по Украине

Актер Станислав Садальский высказался о сложившейся ситуации. Артист в «Телеграм» высказался о событиях, происходящих на Украине. Он опубликовал свой комментарий, данный ранее одной из газет. Как отметил Садальский, его новость о событиях на Украине застала в Сибири на гастролях. Он сразу вспомнил, что говорил писатель Эдуард Лимонов о Восточной Украине и Донбассе. Независимость этих республик надо было признать давно.Станислав Садальский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Те люди, которые боролись там против русского языка, должны быть наказаны. Я – украинец по матери. Сам оказался в черных списках «Миротворца». Уже давно не могу поехать на Украину. Словом – это все последствия их мер в отношении русских и русского языка. За что боролись, на то и напоролись. Скажу я так. Но при этом никакого чувства удовлетворения я не испытываю», сказал Станислав Садальский. Напомним, что Станислав Садальский – заслуженный артист РСФСР. Кроме того, он народный артист Чувашской Республики. В прошлом году ему исполнилось 70 лет.