Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
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Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC

Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC


Студия EA анонсировала игру Star Wars Jedi: Survivor, о существовании которой ранее рассказывали инсайдеры. Игра является прямым продолжением ставшей хитом игры Star Wars Jedi: Fallen Order.

Игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет только на приставках нового поколения — Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC. Точная дата релиза пока не называется, ориентированы разработчики на 2023 год. Ниже можно посмотреть первый тизер Star Wars Jedi: Survivor.


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События игры Star Wars Jedi: Survivor развернутся через 5 лет после событий оригинала. В роли главного героя останется Кэл Кестис, который вместе с помощником BD-1 будет путешествовать по игровому миру. Разработчики обещают рассказать больше подробностей о Star Wars Jedi: Survivor позже в этом году.

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По материалам: newxboxone

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