Технопарки поддержат новыми льготами

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Внесены изменения в правила отбора регионов для предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон. Соответствующее постановление кабмина от 20 мая 2022 года № 906 вступает в силу 28 мая.

Документ снимает ряд ограничений для получения регионами субсидий на развитие специальных экономических зон.

В частности, речь идет о проектах по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков частной формы собственности, которые были включены в перечень проектов до 10 сентября 2021 года.

Согласно постановлению кабмина, на них не будет распространяться ограничение, согласно которому объем затрат, подлежащих возмещению, не должен превышать 50 процентов фактически понесенных управляющей компанией затрат.

Законы, вступающие в силу с 28 мая

При этом отмечается, что льготой смогут воспользоваться только те проекты, документация которых прошла государственную экспертизу достоверности сметной стоимости.

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