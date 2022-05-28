В Ирландии выявили первый случай заражения обезьяньей оспой

16:25 Автор: Виктория Карташева

На востоке Ирландии выявили первый случай заражения человек осой обезьян. Об этом говорится в сообщении ирландской службы здравоохранения, передает ТАСС.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Ее симптомы схожи с теми, что в прошлом были характерны для натуральной оспы, но они не так серьезны. Впервые вирус оспы обезьян выделили в 1958 году, его носителями были животные, использовавшиеся в качестве подопытных. Весной этого года вспышка обезьяньей оспы произошла в некоторых странах Европы и США.





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Согласно сообщению, инфицированного не госпитализировали. Ирландские медики также сейчас изучают еще один возможный случая заражения, который пока не подтвержден.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что оспа обезьян, как правило, передаются человеку от грызунов и приматов. При этом передача от человека человеку ограничена. В федеральной службе также подчеркнули, что тяжелые случаи заболевания обычно характерны для детей и связаны со степенью воздействия вируса, здоровьем самого пациента и тяжестью осложнений.

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