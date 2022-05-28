Володин: Байден и Зеленский могут стать виновниками голодомора на планете
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Володин: Байден и Зеленский могут стать виновниками голодомора на планете

Володин: Байден и Зеленский могут стать виновниками голодомора на планете

14:45  Автор: Анна Шушкина



Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В последнее время множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна Украины, вывезя его в Европу, чтобы освободить место для нового урожая, отметил внимание Володин.

«Во-первых, сегодня на Украине ситуация непростая: многие её области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия», — написал политик.


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Вывозить зерно ни в коем случае нельзя, от этого пострадают сами украинцы, полагает он. Для начала нужно понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью, добавил Володин. Спикер Госдумы также напомнил, что Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом, а что касается калийных — с полным отсутствием.

«Принятые санкции были необдуманны. Ударили, прежде всего, по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Всё это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, «устроившие голодомор на планете».



#международные отношения #США #Украина

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По материалам: pnp.ru

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