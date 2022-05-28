За нанесение вреда Байкалу предложили ввести уголовную ответственность

11:41 Автор: Виктория Карташева

Необходимо повысить штрафы и ввести уголовную ответственность за нанесение непоправимого вреда экологии Байкала. Об этом заявил член Комитета Госдумы по строительства и ЖКХ Александр Якубовский, сообщает пресс-служба «Единой России».

По мнению депутата, для недобросовестных природопользователей, как компаний, так и граждан, нужно существенно увеличить штрафы за загрязнение Байкала и впадающих в него рек.

«Нужно превентивно рассмотреть и вопрос об уголовной ответственности для должностных лиц в случае нанесения непоправимого вреда экологии Байкала», — отметил Якубовский.





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Он также считает, что целесообразным шагом было бы повышение экологического сбора для предприятий, которые расположены в границах Байкальской природный территории и влияют на экосистему озера. Помимо этого, он отметил, что партии стоит поддержать предложение Российского экологического оператора об ограничении распространения пластиковой тары в природоохранной зоне Байкала.

Также Якубовский акцентировал внимание на необходимости скорейшей ликвидации объектов накопленного вреда важности провести не только широкое общественное обсуждение, но и разъяснительные работы с рассказом о технологиях, четких этапах и ходе реализации подобных проектов.

Ранее Минприроды предложило смягчить требования к допустимому содержанию вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в озеро Байкал. В частности, к содержанию железа — почти в 10 раз, ртути — в 13 раз, свинца — более чем в 3,5 раза.

#экология #в регионах

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