10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм: правильное очищение, массаж и LED-терапия

Вадим Карасев

Внешность звезд во многом напрямую влияет на их карьеру, поэтому знаменитости тщательно следят за тем, как они выглядят. У всех есть свои секреты красоты — любимые средства, необычные домашние рецепты и бьюти-привычки. Spletnik рассказывает о главных правилах, которых придерживаются знаменитости в уходе за кожей.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун в интервью Harper's Bazaar призналась, что ее главные приоритеты в ежедневном уходе за кожей — это увлажение и осветление. Текстура моей кожи немного изменилась — она стала немного суше. Также я борюсь с пигментацией из-за беременности, поэтому ищу продукты, которые действительно эффективны для лечения темных пятен. Ситуация осложняется летом, поскольку пятна темнеют из-за жары. А при создании макияжа очень важно увлажнение, чтобы текстура кожи была очень гладкой: сейчас HD-камеры и спрятаться от них некуда.Чтобы кожа оставалась свежей и красивой, актриса старается хорошо питаться и высыпаться. Я очищаю кожу два раза в день, особенно в те дни, когда приходится наносить много косметики. Также я увлажняю кожу и использую сыворотки, потому что они действительно дают отличный результат.





Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон уделяет уходу за кожей очень много времени. Как она рассказывала Marie Claire, она стремится к тому, чтобы ее кожа была здоровой изнутри. Я сосредоточилась на том, чтобы быть здоровой изнутри. Многие признаки старения и проблем с кожей вызваны неправильным питанием, поэтому я полагаюсь на составленную для меня диету и пищевые добавки.

Хилтон отмечает важный момент: стресс всегда в первую очередь сказывается на коже, поэтому она старается пить тонизирующие средства и отдыхать, а уходовые процедуры проводит ежедневно. Я буквально одержима уходом за кожей. Я постоянно делаю маски для лица и использую патчи для кожи под глазами.

Много внимания она уделяет и волосам.

Мне приходится очень часто укладывать волосы по работе, поэтому я стараюсь делать как можно больше уходовых процедур, — отметила Пэрис Хилтон, добавив, что отдает предпочтение продуктам брендов Kerastase и Olaplex.

Кроме того, звезда также часто использует бьюти-гаджеты, отдавая предпочтение LED-терапии.





Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт подчеркивает, что кожу нужно обязательно очищать и защищать от воздействия окружающей среды. Актриса признается, что иногда у нее нет сил на то, чтобы делать это перед сном, однако она обязательно делает это утром: очищение кожи для нее такая же рядовая процедура, как чистка зубов.

Кожа — самый большой орган в нашем теле, а мы наносим на нее столько мусора, не смываем его должным образом, а потом удивляемся, почему она "забита". Поэтому, если я легла спать с макияжем, то утром обязательно хорошо очищаю кожу.

Актриса отметила, что в обязательном порядке использует сыворотку и увлажняющий крем, который помогает восстановить кожу. Мы живем в искусственной среде, и, какие бы меры мы для этого ни принимали, городская среда плохо воздействует на кожу.

Кейт Бланшетт отмечает, что главный враг естественной красоты — это стресс. Лучший способ борьбы с усталостью, по мнению звезды, расслабляющий массаж. Я думаю, что все, что вы можете предпринять для снятия стресса, может сделать вас лучше. Это секрет номер один. Я стараюсь ходить на массаж каждый раз, когда у меня появляется возможность, — говорит она.

Актриса добавляет, что часто принимает расслабляющие ванны и устраивает для себя дни spa.





Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм предпочитает максимально щадящие способы ухода за кожей. Утро она начинает с холодного умывания, которое, по ее словам, помогает снять отечность, а затем обязательно использует увлажняющий крем.

Бекхэм не пренебрегает пищевыми добавками: она регулярно принимает магний, рыбий жир и витамин C с цинком. Еще один секрет звезды — LED-терапия. Красный свет предназначен для выработки коллагена и улучшения кровотока. Белый свет оказывает противовоспалительное, заживляющее и укрепляющее действие, а синий обладает антибактериальными свойствами и хорошо подходит для проблемной кожи, — рассказывает Виктория.





Брук Шилдс

Брук Шилдс признается, что главное для нее — эластичность кожи.Теперь, когда я стала старше и моя кожа потеряла прежнюю ​​эластичность, я поняла, что мне нужен более деликатный уход, — говорит она и рассказывает, что всегда начинает уход с очищения и питания.

Следом идут маски с коллагеном, который актриса считает важным компонентом для сохранения красоты кожи. Мне просто нравится этот ритуал. Я люблю делать маски для лица или еще как-то баловать свою кожу. Я пробую почти все. Мне кажется, это очень весело.





Хейли Бибер

Хейли Бибер часто делится своими бьюти-ритуалами с поклонниками и рассказывает о своих любимых средствах. Модель признается, что для очищения кожи использует масло:Я начала очищать кожу маслом во время карантина, и, честно говоря, это очень изменило мою кожу. Хейли предпочитает очищающее масло Algae Enzyme Cleansing Oil от MARA Beauty.

После очищения она увлажняет и питает кожу. Мне не нравится ощущение сухости и стянутости после умывания. Не пренебрегает Хейли и ночным уходом. В ночное время я обычно наношу более интенсивное увлажняющее средство. Что-то погуще, чтобы хорошо впиталось в кожу за ночь, — говорит Бибер, отмечая, что отказывается от интенсивного увлажнения в случае наличия воспалений на коже.

Модель часто делает массаж для кожи лица: это стимулирует выработку коллагена и позволяет коже выглядеть более здоровой. Для массажа она использует ролликовый массажер. Кроме того, иногда она начинает день с того, что массирует кожу кубиками льда: это снимает отечность и способствует расслаблению.





Селена Гомес

Певица Селена Гомес признается, что не всегда уделяла достаточно внимания уходу за кожей.

Когда я была моложе, я не очень заботилась о коже, потому что я не знала, зачем это надо. С семи лет я уже работала, пользовалась косметикой... Меня это не волновало до последнего времени, пока я не поняла наконец, насколько это важно.

Певица жалуется на сухую и проблемную кожу, склонную к акне, и признается, что бороться с этой проблемой у нее получается не всегда.

Жизнь есть жизнь. Если мне нужно на фотосессию, я считаю это везением, потому что есть фотошоп. Если нужен крупный план, я скрываю все под макияжем. Трудно бороться с этим. Есть процедуры, которые я могла бы делать, но я их не делаю, — говорит Селена.

Однако свои правила есть и у нее: певица никогда не ложится спать с макияжем. Я просто не могу понять, как такое может быть, когда людям приходится все время пользоваться косметикой, а они говорят, что могут спать с косметикой на лице.

Для очищения кожи Гомес использует успокаивающую пенку для умывания.

Это очень помогает, потому что у меня сухая кожа, — говорит Селена. Справиться с сухостью ей помогает увлажняющий крем Dewy Skin Cream от бренда Tatcha.





Меган Фокс

Поскольку актрисам не обойтись без постоянного макияжа, главной проблемой многих звезд является восстановление кожи после постоянного умывания. Секрет Меган Фокс — масло из виноградных косточек. Мне приходится умываться каждые 12 часов, а затем увлажнять кожу. Я принимаю только душ, так как не люблю сидеть в воде в ванне. После душа я увлажняю кожу маслом из виноградных косточек. Это отличное увлажняющее средство, и оно легче, чем оливковое масло, — признавалась актриса в интервью. Любимым средством Фокс стало масло от бренда Whole Foods.





Doja Cat

Doja Cat тоже уделяет много внимания очищению кожи. Певица известна сценическими образами с ярким макияжем. Если бы я могла выбрать только одну вещь, это было бы это очищающее масло. Оно просто лежит у меня в ванной на случай, если наступит конец света.

Кроме того, певица призналась, что в подростковом возрасте у нее была проблемная кожа: с тех пор она не забывает о глубоком очищении кожи, однако отмечает важность того, чтобы средство действовало максимально мягко. В детстве я боролся с прыщами, и это полностью изменило мою жизнь.





Приянка Чопра

Некоторые из звезд отдают предпочтение не дорогим уходовым средствам, а домашним рецептам красоты. Среди них — Приянка Чопра. Любимое средство актрисы — осветляющая кожу маска на основе йогурта.

Я смешиваю в равных частях йогурт и овсянку (по одной-две столовые ложки каждого) с куркумой (одна-две чайные ложки) и взбиваю это. Маску я наношу на кожу и оставляю на полчаса, затем смываю теплой водой. Йогурт осветляет кожу и избавляет от тусклости.





Ксения Смирнова