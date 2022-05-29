15 забавных примеров того, что антиквариат это не только про красоту, но и про выдающуюся упоротость
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15 забавных примеров того, что антиквариат это не только про красоту, но и про выдающуюся упоротость

15 забавных примеров того, что антиквариат это не только про красоту, но и про выдающуюся упоротость

Вот какие мысли возникают, когда вы слышите слова винтаж и антиквариат? Наверняка что-то старинное, изящное и утончённое. А если мы скажем вам, что это лишь одна сторона медали? Сообщество «Музей Упоротого Антиквариата» просто вдребезги разобьёт ваши иллюзии о прекрасном, познакомив с не менее интересными, но довольно своеобразными объектами прошлого.


Все участники группы активно принимают участие, присылая фотографии найденных ими занимательных предметов, а администратор паблика старается углубиться в суть и рассказать, что же это за упоротость такая и для чего всё это нужно.

Старинный деревянный кот, размер 15 см в высоту, 635 г.

Происхождение неизвестно, к сожалению. Найдено в Германии на блошином рынке.

Находка с Авито

Набор для специй (солонка, перечница, горчичница) в виде кошек, фарфор, Германия, середина XX века.

У вас можно поделиться своим упоротым антиквариатом?)

Это голландская копилка, год не знаю, так как нет клейма.

Упоротый лев времен СССР

Годах в 80-х был привезен, кажется, из Литвы.

То ли собака, то ли лиса

Предназначение — копилка 1950-1980-х годов.

Петух и пень слабой упоротости, неизвестно какой год. Где-то на блошином рынке Парижа

От музея: Вы меня своим петухом озадачили! Всё, что удалось узнать — это то, что данный предмет является вазой. Подобные петушиные майоликовые вазы производились с конца XIX века во Франции и в нашей любимой Италии в середине XX века. Пень, может быть, и слабой упоротости, но посмотрите на лицо петуха в анфас.

Миловидный идол, обнаруженный на временной выставке Российского этнографического музея в СПб

Когда вроде и подпись есть, а всё равно не понимаешь, что здесь происходит

«Трофеи войны» («The Spoils of War»). Фарфоровая статуэтка «гостинец с ярмарки» (fairing), компания Conta & Boehme, Германия, конец XIX века.

Ну и с другого ракурса

Пояснительная бригада в лице одной из комментаторок всё расставила по своим местам:

Ребенок подрался с собакой за игрушку, ребенку досталась игрушка, а собаке — кусок платья от неё.

Был, правда, и вот такой вариант развития событий:

Мальчик в одежде девочки отбивается однорукой куклой от собаки, которую тошнит чем-то розовым. Прошу простить, я увидела это.

Да, это кот. И, кажется, он осуждает

Пепельница с котом, стоящим на задних лапах. Рубеж XIX-XX вв. Российская империя, Тверская фабрика Товарищества М.С. Кузнецова.
Музей имени В.Ю. Орлова, Ярославль.

Гибрид льва и гепарда

Чернильница, керамика, Англия, XIX век.

Котик с чёлочкой

Ваза, керамика, компания Thomas Forester & Sons, Англия, 1900-е годы.

Приветствую, такие часики имеются, возможно вы уже публиковали

От музея: Нет, таких еще не было. Электронные часы «Мефистофель», керамика, радиозавод «Восток» г. Новосибирск, СССР, 1986 год.

Выражение морды медведя просто бесценно

Начали производить таких заводных мишек в 50-е годы в Ленинграде.

Как вам такая задумка, а?

Лампа-ночник в виде кролика, изделие chalkware, гипс, США, середина XX века.

Здравствуйте, к вам пришла белочка

Надеемся, все любители оригинального антиквариата остались удовлетворены! 🙂

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По материалам: Юмор

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