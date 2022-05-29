Александра Урсуляк рассказала о блате в учебных заведениях

Актриса Александра Урсуляк в одном из интервью рассказала о детях. Артистка пошла по стопам родителей и стала известной актрисой. Какую роль в ее карьере сыграло родство с известным режиссером? Александра Урсуляк родилась в семье режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли, поэтому можно сказать, что любовь к кинематографу у 39-летней звезды в генах. Однако фамилия известного отца не всегда ей помогала. «Где-то фамилия помогает, где-то не совсем. Когда люди знают, что ты ребенок уважаемого человека, двери открываются чуть лучше. Но постоянно чувствуешь ответственность и неуверенность в себе, боишься подвести фамилию», — разоткровенничалась актриса. Дочь Сергея Урсуляка также призналась, что всегда советуется с отцом и они прислушиваются друг к другу, когда речь заходит о работе.Александра Урсуляк с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, сама Александра — не только успешная актриса, но и многодетная мать. У звезды подрастают дочери Анна и Анастасия 16-ти и 13 лет от первого брака с коллегой Александром Голубевым, а также сын Владимир, которому в августе исполнится пять лет, от отношений со скрипачем Андреем Розендентом. Урсуляк признается, что все ее дети — творческие личности, однако интерес к кино пока проявила только старшая дочь. Аня даже успела поработать стажером на площадке у своего прославленного дедушки. «Сыну Володе 4,5 года, он довольно творческий ребенок. Возможно, в следующем году попробуем отдать его в музыкальную школу. Дочке Насте 13 лет, она увлекается дизайном и фотографией. Любит экспериментировать с макияжем, в том числе на себе. Надеюсь, в будущем Настя будет помогать делать макияж и мне. Старшей дочери Анне — 16, она занимается боевыми искусствами и пением, а также учит английский язык и танцует», — рассказала актриса о своих наследниках Teleprogramma.pro.