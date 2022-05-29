Андрей Макаревич легко отрекается от людей, у которых другие взгляды на политику

Певец Андрей Макаревич не собирается возвращаться на родину. Артист, как и Алла Пугачева и Борис Гребенщиков, уехал из России в Израиль. Он продолжает концертную деятельность на новом месте и о возвращении на Родину не задумывается. Возвращаться в Россию Андрей Макаревич не собирается, по крайней мере в ближайшее время. Лидер группы «Машина времени» не скрывает, что одной из главных причин его отъезда из страны кроется в его политической позиции. Из-за разных взглядов на текущую ситуацию он даже перестал общаться с другом детства, о чем признался в интервью YouTube-каналу «Настоящее время». «Пожалуй, это единственный такой человек из огромного количества моих друзей и знакомых. Пока не было военных действий, я совершенно допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи», — признался артист.Андрей Макаревич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 68-летний Макаревич рассказал, что сейчас готов вычеркнуть из своей жизни всех, с кем у него не совпадают взгляды на политическую ситуацию. «Когда кто-то кричит: «Так и надо!» — я этого человека просто зачеркиваю. Я где-то месяца, наверное, два назад все комментарии отключил. Ботов кормить у меня нет желания. Кто со мной не согласен — мне мало интересны. Не имею желания вступать с ними в дискуссию», — заявил Андрей Вадимович. Также Макаревич заявил, что сейчас не следит за тем, что происходит в родной стране. «Я не читаю новостей из России. Количество вранья, которое несется там… Я не хочу даже касаться этого», — заключил Макаревич, отметив, что не хочет портить остаток своей жизни новостными сводками. Музыкант добавил, что мог предположить реакцию общественности на отъезд многих российских звезд из страны. Он заявил, что хоть и был к этому готов, но приятного в этом мало. Отметим, что в России Макаревича не раз критиковали за политическую позицию. Причем, резко высказывались в его адрес не только поклонники, но и коллеги по цеху. Ранее журналист Михаил Шахназаров говорил, что музыкант продал Родину за бесценок, хотя долгое время зарабатывал тут деньги, а также говорил о любви к стране и патриотизме.