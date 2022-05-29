Анна Хилькевич купила собственный детский сад
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Анна Хилькевич купила собственный детский сад

Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Звезда «Универа», актриса Анна Хилькевич приобрела детский сад и готовится запустить свой бизнес-проект. Анна Хилькевич известна публике не только своими ролями в популярных ситкомах. Актриса также является мамой двух дочерей и бизнесвумен. На днях Анна решила совместить два своих главных хобби (бизнес и любовь к детям) и купила детский сад. Хилькевич действительно приобрела и готовится запустить свой собственный детский сад. Оказалось, что актриса мечтала об этом с 18 лет. Видимо, тема рождения и воспитания детей действительно была и остается главной составляющей жизни Анны: не зря ее блог постепенно превращается в комфортный для матерей онлайн-уголок. Детский сад всегда был в планах у Хилькевич, но из-за загруженного графика у нее просто не доходили до этого руки. И вот теперь ее мечта исполнится — затраты и усилия оправдаются.
Анна Хилькевич с дочерьми Анна долго шла к цели — читала книги, разбиралась с психологами и искала квалифицированных специалистов. По словам предпринимательницы, она хочет создать максимально правильную среду для здорового воспитания детей. «Ну что… настало время рассказать об одном из амбициозных проектов, которыми занимается взрослая Анна Хилькевич. Я наконец сделала самый решительный шаг к своей мечте. Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с 18 лет, но все никак не могла решиться. И вот этот день настал», — призналась Анна в своем Телеграм-канале. По словам актрисы, это очень важное событие и ее команде предстоит еще очень много работы. Помещение куплено, но нуждается в ремонте. «Сегодня встретилась с подрядчиками — будем обсуждать детали» — с гордостью и радостью заявила Анна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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