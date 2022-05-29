Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника
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Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника

Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника
Певица Анна Плетнева рассказала об ужасах своего детства.   Артистка всегда пользовалась вниманием противоположного пола. Поклонники то и дело осыпают певицу цветами и подарками. А если звезда не реагирует на эти жесты, фанаты переступают черту… Так, Анна призналась, что подверглась нападению. Безумный фанат прямо на глазах охраны набросился на артистку и стал причинять ей боль. «Чуть не стала жертвой поклонника. После концерта в Санкт-Петербурге выходила из Ледового дворца, как ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, но мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на восторженные, они все поняли и тут же парня оттащили», — рассказала 44-летняя певица.
Анна Плетнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказалось, незнакомец разозлился на Плетневу из-за того, что она не реагирует на его сообщения. «Этот человек регулярно присылал мне непристойности в социальных сетях и приходил в ярость, что не отвечаю ему взаимностью», — отметила исполнительница. Конечно, Плетнева притягивает мужчин своей сексуальностью и смелостью. Каждый образ певица продумывает до мелочей — и чаще всего ее наряды откровенные и вызывающие. «Не многие знают, что меня страшно буллили в детстве за мой очень маленький рост, нестандартную внешность, слишком кудрявые волосы, поэтому комплексы у меня, наверное, имеются... Я до сих пор не могу ходить без каблуков, даже кеды и кроссовки у меня на платформах, выпрямляю волосы, плюс, мне очень сложно жить без яркого мейкапа, хотя все мне твердят, что без него мне лучше, я выгляжу свежее и моложе... Думаю, отчасти, поэтому я такая откровенная на сцене! Свои трусы и лифчики ни на что не променяю! Хочу подсознательно доказать себе и другим, что даже без одежды я прекрасна, что нет возраста и времени!» — объяснила Анна «КП-Екатеринбург».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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