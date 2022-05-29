Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника

Певица Анна Плетнева рассказала об ужасах своего детства. Артистка всегда пользовалась вниманием противоположного пола. Поклонники то и дело осыпают певицу цветами и подарками. А если звезда не реагирует на эти жесты, фанаты переступают черту… Так, Анна призналась, что подверглась нападению. Безумный фанат прямо на глазах охраны набросился на артистку и стал причинять ей боль. «Чуть не стала жертвой поклонника. После концерта в Санкт-Петербурге выходила из Ледового дворца, как ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, но мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на восторженные, они все поняли и тут же парня оттащили», — рассказала 44-летняя певица.Анна Плетнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Оказалось, незнакомец разозлился на Плетневу из-за того, что она не реагирует на его сообщения. «Этот человек регулярно присылал мне непристойности в социальных сетях и приходил в ярость, что не отвечаю ему взаимностью», — отметила исполнительница. Конечно, Плетнева притягивает мужчин своей сексуальностью и смелостью. Каждый образ певица продумывает до мелочей — и чаще всего ее наряды откровенные и вызывающие. «Не многие знают, что меня страшно буллили в детстве за мой очень маленький рост, нестандартную внешность, слишком кудрявые волосы, поэтому комплексы у меня, наверное, имеются... Я до сих пор не могу ходить без каблуков, даже кеды и кроссовки у меня на платформах, выпрямляю волосы, плюс, мне очень сложно жить без яркого мейкапа, хотя все мне твердят, что без него мне лучше, я выгляжу свежее и моложе... Думаю, отчасти, поэтому я такая откровенная на сцене! Свои трусы и лифчики ни на что не променяю! Хочу подсознательно доказать себе и другим, что даже без одежды я прекрасна, что нет возраста и времени!» — объяснила Анна «КП-Екатеринбург».