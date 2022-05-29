Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в мире в ближайшие 20 лет

12:58 Автор: Михаил Хорошилов

Мир в ближайшие 20 лет может столкнуться с новой пандемией, считает американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Он оценил вероятность такого сценария в 50%.

Гейтс полагает, что пандемия способна развиться из уже знакомых человечеству вирусов или это будет искусственно созданное и примененное в разных местах биооружие, за которым могут стоять террористы. Еще одним вариантом распространения такого вируса предприниматель назвал «мир природы» из-за вторжения человека в новые экосистемы.

«Вот почему я определил 50%-ю вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения как следствие изменения климата», — сказал Гейтс в интервью испанскому изданию El Diario.

При этом вспышка оспы обезьян в Европе не приведет к новой пандемии, считает он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биозащиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где находится как минимум четыре биолаборатории США. Эту информацию планируют обсудить на заседании Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

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