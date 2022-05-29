Чем занимаются кошки втайне от всех, когда остаются одни дома
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Чем занимаются кошки втайне от всех, когда остаются одни дома

Чем занимаются кошки втайне от всех, когда остаются одни дома

Добро пожаловать в секретный мир вашей кошки!

1. Кошки находят самый сладкий уголок вашей теплой кровати, с которой вы только что встали, чтобы вздремнуть там под мягким одеялом.

2. Кошки любят совершать восхождение по новым шторам, к которым вы запрещаете даже приближаться, когда находитесь дома...

3. И это еще не все! Коты просто обожают разбить лагерь прямо на кухонных столах, которые были и есть запретной зоной для них, пока вы рядом

4. И, конечно же, поняв, что вы забыли загрузить посудомоечную машину, они вылижут все тарелки!

5. После кратковременного отдыха кошки приступают к ежедневной процедуре маникюра - они начинают точить когти о ваше любимое кресло

6. Кошки любят искать что-то забавное в мусоре и нарекать это веселой игрушкой...

7. Перевернув карандашницу, котам нравится скидывать своей лапкой разбросанные карандаши и ручки вниз со стола...

8. Чтобы немного отдохнуть от этого озорного марафона, котики подходят к окну, чтобы посмотреть немного на улицу.

9. Кошачий день не проходит без того, чтобы не найти самый теплый уголок в доме (камин или батарея) и не прикорнуть там пару часиков...

10. Наконец, полностью удовлетворившись одиночеством, кошки начинают совсем немного скучать по хозяину.

11. В ожидании кошки погружаются в мечты о своей любимой еде, которую вы, конечно, дадите, когда придете домой.

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По материалам: Юмор

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