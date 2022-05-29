Чем занимаются кошки втайне от всех, когда остаются одни дома
Сегодня, 21:20
Добро пожаловать в секретный мир вашей кошки!
1. Кошки находят самый сладкий уголок вашей теплой кровати, с которой вы только что встали, чтобы вздремнуть там под мягким одеялом.
2. Кошки любят совершать восхождение по новым шторам, к которым вы запрещаете даже приближаться, когда находитесь дома...
3. И это еще не все! Коты просто обожают разбить лагерь прямо на кухонных столах, которые были и есть запретной зоной для них, пока вы рядом
4. И, конечно же, поняв, что вы забыли загрузить посудомоечную машину, они вылижут все тарелки!
5. После кратковременного отдыха кошки приступают к ежедневной процедуре маникюра - они начинают точить когти о ваше любимое кресло
6. Кошки любят искать что-то забавное в мусоре и нарекать это веселой игрушкой...
7. Перевернув карандашницу, котам нравится скидывать своей лапкой разбросанные карандаши и ручки вниз со стола...
8. Чтобы немного отдохнуть от этого озорного марафона, котики подходят к окну, чтобы посмотреть немного на улицу.
9. Кошачий день не проходит без того, чтобы не найти самый теплый уголок в доме (камин или батарея) и не прикорнуть там пару часиков...
10. Наконец, полностью удовлетворившись одиночеством, кошки начинают совсем немного скучать по хозяину.
11. В ожидании кошки погружаются в мечты о своей любимой еде, которую вы, конечно, дадите, когда придете домой.
По материалам: Юмор