Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер

По слухам, актриса Чулпан Хаматова осталась без страны и денег. Артистка сбежала из России в Латвию еще в конце февраля. Актриса решила начать жизнь с чистого листа, устроилась в Новый Рижский театр, планировала открыть онлайн-курсы по обучению актерскому мастерству, а также выучить латышский язык. Однако недавно в Сети появилась информация о том, что Чулпан подумывает вернуться. Об этом якобы она рассказала одному из своих коллег в России.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Историю актрисы не раз обсуждали многие медиаперсоны, не оставался в стороне и публицист Михаил Шахназаров, один из авторов и ведущих проекта «Абзац». На этот раз в эфире YоuTube-шоу «Абзац» высказался тиктокер Анатолий Сушко «Актриса показала себя не только продажной барышней, но и весьма недальновидной дурочкой. Она, видимо, думала, что втаптывание в грязь звания народной артистки и прочие словесные испражнения с лихвой с лихвой монетизируются в европейской Латвии. Конечно же бедняжечке хочется обратно, но не в Россию, а к золотой кормушке. Видимо, любовь к родине начинается тогда, когда заканчиваются деньги», — заявил тиктокер.