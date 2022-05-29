Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер

Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер

Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер
По слухам, актриса Чулпан Хаматова осталась без страны и денег. Артистка сбежала из России в Латвию еще в конце февраля. Актриса решила начать жизнь с чистого листа, устроилась в Новый Рижский театр, планировала открыть онлайн-курсы по обучению актерскому мастерству, а также выучить латышский язык. Однако недавно в Сети появилась информация о том, что Чулпан подумывает вернуться. Об этом якобы  она рассказала одному из своих коллег в России.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Историю актрисы не раз обсуждали многие медиаперсоны, не оставался в стороне и публицист Михаил Шахназаров, один из авторов и ведущих проекта «Абзац». На этот раз в эфире YоuTube-шоу «Абзац» высказался тиктокер Анатолий Сушко «Актриса показала себя не только продажной барышней, но и весьма недальновидной дурочкой. Она, видимо, думала, что втаптывание в грязь звания народной артистки и прочие словесные испражнения с лихвой с лихвой монетизируются в европейской Латвии. Конечно же бедняжечке хочется обратно, но не в Россию, а к золотой кормушке. Видимо, любовь к родине начинается тогда, когда заканчиваются деньги», — заявил тиктокер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер
Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Певец Данко рассказал о сексе с Верой Сотниковой
Певец Данко рассказал о сексе с Верой Сотниковой
Марс в соединении с Юпитером 29 мая 2022 года: что принесет нам последний опасный день весны
Марс в соединении с Юпитером 29 мая 2022 года: что принесет нам
Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Андрей Макаревич легко отрекается от людей, у которых другие взгляды на политику
Андрей Макаревич легко отрекается от людей, у которых другие взгляды
Дана Борисова наехала на Марию Голубкину
Дана Борисова наехала на Марию Голубкину
10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм: правильное очищение, массаж и LED-терапия
10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм:
Муж Ларисы Гузеевой изрядно преобразился
Муж Ларисы Гузеевой изрядно преобразился
Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня
Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня

Топ на сегодня

Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Елена Малышева с трудом передвигается
Елена Малышева с трудом передвигается
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass

Еще по теме

Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Чулпан Хаматова трудоустроилась за границей
Чулпан Хаматова осталась не удел после побега из России