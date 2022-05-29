Даня Милохин не смог прожить без ТикТока

Тиктокер и певец Даня Милохин сбежал в другую страну. Юноша уже месяц проживает в Казахстане. Блогер улетел туда под предлогом участия в фестивале, а теперь оттуда пришли новости: россиянин получил казахское гражданство.Даня Милохин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» О свое позиции относительно происходящего между Россией и Украиной Милохин никак не заявлял, а лишь отшучивался. А в Казахстан полетел, как выяснилось позже, потому что работу TikTok в нашей стране заблокировали. Так как основной доход юноша имел именно на этой платформе, он вместе с основателем Dream Team House перебрался в Алма-Ату. А теперь и вот-вот получит гражданство, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные Telegram-каналы.