Данко рассказал, что у него требовательная невеста

Певец Данко признался, что не может позволить себе свадьбу, которая хочет его девушка. Артист и Мария Силуянова вместе уже пять лет. Избранница ждет от артиста предложения руки и сердца, вот только певец совсем не спешит делать серьезный шаг. Артист на протяжении нескольких лет счастлив в отношениях с Марией Силуяновой. Блондинка работала в ночных клубах Москвы диджеем, а сейчас живет с избранником в Крыму. От предыдущего союза женщина воспитывает пятилетнего сына Руслана. Отец ребенка материально не помогает бывшей супруге. 53 -летний исполнитель хита «Малыш» прекрасно ладит с наследником своей спутницы. Вот только совсем не спешит делать любимой предложение руки и сердца.Данко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Маша очень претенциозна, она любит, чтобы все было дорого-богато. Она хочет, чтобы у нас на свадьбе был Филипп Киркоров как минимум! И все было как в кино: мегаромантика и белый пароход. Я тоже хочу. Но времена тяжелые. Я ей предложил в Таиланде свадьбу сыграть, чтобы было солнце большое красное, орхидеи, закат, пели восточные женщины...» — поделился певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Благодаря прекрасным внешним данным, Данко пользовался популярностью у женщин. Среди его избранниц были и знаменитости. В частности, Вера Сотникова стала его первой настоящей любовью. Большая разница в возрасте не помешала паре испытать настоящие чувства. Однако потом актриса решила расстаться с певцом.