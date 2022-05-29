Девушка Данко призналась, что получает проклятья от его бывшей
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Девушка Данко призналась, что получает проклятья от его бывшей

Девушка Данко призналась, что получает проклятья от его бывшей
Певец Данко ушел от бывшей избранницы и завел новую семью. Силуяновой постоянно сыплются проклятия от подруг бывшей жены Данко. Мария не понимает, за что женщины обвиняют ее и хейтят. Блондинка возмущена таким отношением, ведь она к экс-возлюбленной артиста относится совершенно прекрасно. До встречи с диджеем Данко 13 лет сожительствовал с Натальей Устюменко. За это время у пары появились две дочери Софья и Агата, у которой диагностировали ДЦП. Вскоре артист ушел от Натальи, а та обвинила его в равнодушии к наследникам. Как только исполнитель хита «Московская ночь» закрутил роман с новой пассией, на нее обрушился шквал хейта.
Данко «Я к Наташе ровно, нормально отношусь. Мне жалко ее как мать, она выдерживает нелегкие испытания с Агатой. Уже пятый год мне пишут ее подруги и вообще мамочки с особенными детками. Пишут: «Чтоб ты сдохла и чтоб твой сын стал инвалидом». Что я сделала им? Что такого мой ребенок им сделал? Почему они мне этого желают? Некоторые считают, что я Сашу (Александр Фадеев — настоящее имя певца — прим. «З-ая.ру») увела из семьи, хотя я с ним познакомилась, когда он был свободным человеком», — заявила 34-летняя невеста звезды в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Силуянова с сыном от предыдущего брака и Данко живут в Ялте, в доме, который купил певец два года назад. Сейчас артист планирует пристроит к коттеджу еще два этажа. Артист сам занимается строительными работами. Невеста звезды, получив наследство от родителей, приобрела квартиры в Крыму и теперь успешно их сдает в аренду. На этом блондинка зарабатывает даже больше, чем ее сожитель, в то время как мать дочерей Данко обращается в службы помощи малоимущим, чтобы получать продуктовые продукты. Наталья по-прежнему одна занимается воспитанием и лечением младшей наследницы. Она обращается за помощью к неравнодушным людям, ведь отец девочки отказался ее обеспечивать. «Ну как им есть нечего, когда у них столько денег от всех пособий. Саша ежемесячно платит алименты и у Сони последний айфон, все хорошо. Это просто вранье!» — заверила Силуянова, отметив, что Данко любит своих детей несмотря ни на что.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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