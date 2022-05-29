Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV
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Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV

Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили Ольга Серябкина, Анна Asti, Полина Гагарина, Ксения Бородина, Анатолий Цой, Алена Водонаева, Кристина Орбакайте, Митя Фомин, Лена Катина и многие другие звезды.

Победителями в главных номинациях стали: Дима Билан (артист года), Владимир Пресняков (лучший певец), Ирина Дубцова (лучшая певица), Люся Чеботина (лучший старт), Мот с композицией "Август – это ты" (лучшая песня), Эмин (лучший альбом – Love is), Zivert (лучший клип – "Земля любви"), Мари Краймбрери и Звонкий (лучший дуэт).


Ксения Бородина
Группа "Земляне"
Группа "Фабрика"
Катя Адушкина
Полина Гагарина


Маша Шейх
Кристина Орбакайте
Инна Маликова
Алена Водонаева
Тамара Кутидзе
Артем и Валерия Чекалины
Дима Билан
Звонкий и Мари Краймбрери
Мари Краймбрери
Владимир Пресняков
Анна Asti
Анна Семенович и певица Слава
Максим
Лок Дог и Лев Лещенко
Анатолий Цой
Стас Костюшкин
Яна Рудковская
Дмитрий Спиридонов и Лена Катина


Хабиб
Мот с женой Мари
Niletto
Юркисс и Люся Чеботина
Люся Чеботина
Дава
Zivert
Ольга Серябкина
Виктория Дайнеко
Аня Покров
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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