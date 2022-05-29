Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV

Вадим Карасев

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили Ольга Серябкина, Анна Asti, Полина Гагарина, Ксения Бородина, Анатолий Цой, Алена Водонаева, Кристина Орбакайте, Митя Фомин, Лена Катина и многие другие звезды.

Победителями в главных номинациях стали: Дима Билан (артист года), Владимир Пресняков (лучший певец), Ирина Дубцова (лучшая певица), Люся Чеботина (лучший старт), Мот с композицией "Август – это ты" (лучшая песня), Эмин (лучший альбом – Love is), Zivert (лучший клип – "Земля любви"), Мари Краймбрери и Звонкий (лучший дуэт).





Ксения БородинаГруппа "Земляне"Группа "Фабрика"Катя АдушкинаПолина Гагарина





Маша ШейхКристина ОрбакайтеИнна МаликоваАлена ВодонаеваТамара КутидзеАртем и Валерия ЧекалиныДима БиланЗвонкий и Мари КраймбрериМари КраймбрериВладимир ПресняковАнна AstiАнна Семенович и певица СлаваМаксимЛок Дог и Лев ЛещенкоАнатолий ЦойСтас КостюшкинЯна РудковскаяДмитрий Спиридонов и Лена Катина





ХабибМот с женой МариNilettoЮркисс и Люся ЧеботинаЛюся ЧеботинаДаваZivertОльга СерябкинаВиктория ДайнекоАня ПокровОльга Петелина