Джиган изменял направо и налево

Жене рэпера Джигана посочувствовала Елена Князева. За 10 лет совместной жизни у Самойловой и Джигана возникали трудности и конфликты. Рэпер не скрывал, что изменял супруге, но Оксана прощала все похождения в обмен на обещания в верности. Если не знать прошлого, семью Оксаны и Джигана можно назвать вполне счастливой. У них есть все: путешествия, успешный бизнес, четверо детей, любовь поклонников. А ведь когда-то супруге 36-летнего исполнителя приходилось несладко — два года назад Джиган попал в психиатрическую больницу для лечения наркозависимости. Причем свидетелями его нетрезвого поведения стали миллионы подписчиков — он выходил в прямые эфиры в соцсетях в нетрезвом состоянии. В этот же период Самойлова заявила о намерении развестись, обвинив артиста в изменах и в том, что он поднимал руку на детей.Джиган - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Впрочем, о своей неверности рэпер открыто говорил и признавал, что был не прав. Также он обещал супруге, что подобное поведение больше не повторится. Судя по всему, 34-летняя бизнесвумен поверила мужу и оставила обиды в прошлом. Все же их разлад стал достоянием общественности, а потому многие посочувствовали многодетной матери. «Денис (Денис Устименко-Вайнштейн — настоящее имя артиста — прим. «З-ая.ру») даже мне писал в личку. У меня есть с ним переписка, точнее сообщения от него — я никогда не отвечала. То, что он не самый верный — мне кажется, ни для кого ни секрет, включая жену», — заявила 36-летняя певица Елена Князева в эфире программы «10 самых ...» на ТВЦ. Как известно, Самойлова передумала официально расторгать брак. Сейчас отношения в паре заметно улучшились. Джиган сдержал слово и сохранил брак.