Филипп Киркоров едва не погиб во время ремонта

Певец Филипп Киркоров занимается ремонтом особняка. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что недавно пострадал при ремонте своего шикарного дома. У него достаточно серьезная травма руки. «Все вы заметите. Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Мы переделали весь дом, весь сад», сказал Филипп Киркоров.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Филиппа Киркорова, кое-какие работы он делает дома сам. «Мы сделали Мартину спортивную площадку для футбола. Я балконы не люблю. И мы все балконы переделали в зимние сады», — заявил довольный собой поп-король. Напомним, что у Филиппа Киркорова один из самых шикарных загородных домов среди звезд шоу-бизнеса. Не так давно видео из дома поп-короля выкладывала его подруга Наташа Королева.