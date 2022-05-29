Филипп Киркоров едва не погиб во время ремонта
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Филипп Киркоров едва не погиб во время ремонта

Филипп Киркоров едва не погиб во время ремонта
Певец Филипп Киркоров занимается ремонтом особняка. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что недавно пострадал при ремонте своего шикарного дома. У него достаточно серьезная травма руки. «Все вы заметите. Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Мы переделали весь дом, весь сад», сказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Филиппа Киркорова, кое-какие работы он делает дома сам. «Мы сделали Мартину спортивную площадку для футбола. Я балконы не люблю. И мы все балконы переделали в зимние сады», — заявил довольный собой поп-король. Напомним, что у Филиппа Киркорова один из самых шикарных загородных домов среди звезд шоу-бизнеса. Не так давно видео из дома поп-короля выкладывала его подруга Наташа Королева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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