Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
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Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности

Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
Певец Филипп Киркоров признался, что вынужден расплачиваться наличкой. Надо заметить, что в специальном кошелечке у Филиппа Киркорова исключительно пятитысячные купюры. Других денег он, судя по всему, не признает. «Кошелечек в тему. Немного наличности, потому что карточки не работают», сказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Киркоров не стал называть сколько пятитысячных купюр в его кошельке. Журналисты программы на глаз определили — там минимум четверть миллиона рублей. Напомним, что Филипп Киркоров – одна из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. При этом он никогда этого и не скрывает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности
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