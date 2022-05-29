Филипп Киркоров носит с собой кучу наличности

Певец Филипп Киркоров признался, что вынужден расплачиваться наличкой. Надо заметить, что в специальном кошелечке у Филиппа Киркорова исключительно пятитысячные купюры. Других денег он, судя по всему, не признает. «Кошелечек в тему. Немного наличности, потому что карточки не работают», сказал Филипп Киркоров.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Киркоров не стал называть сколько пятитысячных купюр в его кошельке. Журналисты программы на глаз определили — там минимум четверть миллиона рублей. Напомним, что Филипп Киркоров – одна из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. При этом он никогда этого и не скрывает.