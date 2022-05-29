Филипп Киркоров в шоке, как кинули Яну Рудковскую
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Филипп Киркоров в шоке, как кинули Яну Рудковскую

Филипп Киркоров в шоке, как кинули Яну Рудковскую
Певец Филипп Киркоров готов помочь продюсеру. Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ дал дельный совет своей подруге Яне Рудковской. Журналисты спросили, давно ли он видел жену фигуриста Евгения Плющенко. «В стройке она вся. Строит что-то колоссальное в очередной раз. У нее куча дел, но мы с ней запланировали обед, поэтому никуда она не пропала», — заметил Киркоров.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Журналисты рассказали, что Рудковская недавно попала в неприятную историю, связанную со стройкой. «Обалдеть. Она мне ничего об этом не говорила. Кинули из Краснодара? А уж не те ли, которые меня хотели кинуть. Надо Яне порекомендовать моих застройщиков. У меня лучшая команда из Питера, кстати. Мы все в такое время живем, что никому доверять нельзя», сказал Филипп Киркоров. Напомним, что прораб из Краснодара получил от Яны Рудковской 31 миллион рублей на покупку материала для Академии Евгения Плющенко. Он хотел скрыться с этими деньгами. Однако Яна Рудковская задержала прораба и выложила в соцсетях видеозапись с ним. Чтобы и другим было неповадно ее обманывать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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