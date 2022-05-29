Григорий Лепс пригрозил женихам дочерей
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Григорий Лепс пригрозил женихам дочерей

Григорий Лепс пригрозил женихам дочерей
Певец Григорий Лепс заявил, что уничтожит любого, кто обидит его дочек. Артист припугнул будущих женихов своих дочерей. Многодетный отец выступил с предупреждением, после которого его наследницам будет сложно устроить личную жизнь. Певец является очень любящим родителем, поэтому не потерпит, если кто-то будет обижать его детей. Он готов лично разобраться с любым обидчиком, даже если это будет кто-то из новых членов его семьи. Другими словами, зятю Лепса надо быть очень внимательным и следить за своими словами и поступками. Певец не допустит, чтобы сердце хоть одной из его дочерей было разбито. «Я его уничтожу морально или физически — неважно. Для меня это не составляет труда», — обещает Лепс.
Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом он подчеркнул, что у него нет каких-то ожиданий по поводу доходов потенциального зятя. Он готов мириться с тем, что его дочка выйдет замуж не за олигарха. «Моя жена выходила замуж не за великого артиста, а просто за человека, которого полюбила», — напомнил Лепс в интервью МУЗ-ТВ. Интересно, что эти откровения прозвучали вскоре после свадьбы его старшей дочери — Инги. В апреле этого года она стала женой режиссера Михаила Плутахина. Певец присутствовал на свадьбе и лично поздравил молодоженов. Лепс готов на резкую реакцию из-за возможных переживаний дочерей, но к слезам своей бывшей жены Анны Шаплыковой он был не особо чувствителен. Недавно бывшая жена певца призналась, что прошедший год принес в её жизнь много боли и разочарований. Было очевидно, что это высказывание относилось к болезненному разводу с Лепсом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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